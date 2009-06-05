Поправить баги и обновить

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Завершен5 заявок200 просмотров

Поправить баги на сайте и обновить

16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
16 лет назад
$20
2 дня
Поработали на славу над проэктом, невпервой доказывает высший уровень Pro исполнителя, очень вежлив чтёт срок и уважает заказ,поглошяется полностью в проэкт, такое чюство что это не мой проэкт а исполнителя. Работа выполнена на 5+. Рекомендую к сотрудничеству, опыт положительный =) Работа выполнена на высоком уровне; – Цена приемлимая; – Выполнена в срок; – Конечный результат полность устроил; – Результат можете посмотреть в его портфолио;
Отличный заказчик. Понятное задание. Четко высловлены пожелания и указаны нюансы проекта. Приятен в общении. Оплатил в соответствии с договореностью и в строк. От сотрудничества остался доволен. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
16 лет назад