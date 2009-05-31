Нужен CMS для существующего сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт34 заявки384 просмотра

ЗАДАЧА: Требуется изготовления сайта на CMS с открытым кодом для http://www.velvet-travel.com/gal/index.html .

10 страниц с возможностью эдитации.

Пожалуйста пишите редложения по цене и срокам сюда, не в приват!

Спасибо!

Сергей

16 лет назад
DTMXSOCKS
Сергей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров