Есть готовый и сверстанный дизайн интернет-магазина (html + css). необходимо сделать валидный шаблон CMS phpshop
Нужен ликбез по cms'ам
Нужна хорошая консультация от разработчика-специалиста в области веб программирования. за хорошие деньги.
требуется рассказать об использовании цмс в программировании сайтов. затевается это ради того, чтобы узнать всё о битриксе из первых рук.
в идеале, поговорить с 2 людьми: ярым сторонником использования битрикса и ярым противником.
1) обзор 2 - 3 лидирующих на данный момент цмс и сравнение их с битриксом.
2) целесообразность использования цмс, в частности битрикса в разработке сайтов различной сложности:
-) корпоративный сайт
-) крупный портал (новостной, например)
-) портал уровня соц сети
3) какие нагрузки по трафику держит какая цмс, от чего это зависит и почему.
для рассмотрения мной заявки, нужно указать следующее (прямо так, пронумеровано, и пишите. ):
1) описание своего опыта (например, работал в студии программистом 3 года, 2 из которых на джумле, после которой перешел на битрикс / или наоборот)
2) сторонник битрикса или противник и почему
3) ваше хорошее портфолио (например, писал на основе друпала половину портала крутой-сайт.ком с 15.000 пользователями в сутки и две трети соц сети крутая-соц-сеть.ру с 50.000 в сутки). портфолио можно в личку, если не хотите или не можете ссылки светить в паблик.
4) стоимость консультации и необходимое на общение время
5) почему я должен пообщаться именно с вами, а не с предыдущим кандидатом (например, я сделал такие-то сайты на такой-то цмс и по такой-то причине. а вот эти сайты я сделал на своей или без цмс по такой-то причине)
заявки типа "я петя, крутой программист из москвы, 10 лет опыта, стучите всё обсудим" или бесполезные простыни стандартно-дебильного студийного описалова о том, как всё круто делаете и не относящиеся к конкретно моему заданию будут незамедлительно отправляться в отказ.
пожалуйста, не тратьте своё и моё время. пишите по делу и так, как я просил.
предпочтение отдам любознательному программисту, который хорошо разбирается и делает / делал проекты как минимум на 2 цмс (желательно из команды в несколько человек). этот разговор может быть хорошим собеседованием, если у вас есть желание участвовать в серьёзных проектах. я постоянно ищу хороших веб программистов за разумные деньги.
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