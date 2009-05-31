Есть готовый и сверстанный дизайн интернет-магазина (html + css). необходимо сделать валидный шаблон CMS phpshop
Собрать сайт на modx с готовым дизайном
Есть сверстанный макет дизайна. Собрать сайт "под ключ" на modx с каталогом товаров и импортом rss.
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