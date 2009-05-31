Собрать сайт на modx с готовым дизайном

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок188 просмотров

Есть сверстанный макет дизайна. Собрать сайт "под ключ" на modx с каталогом товаров и импортом rss.

MODX
16 лет назад
wsm
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров