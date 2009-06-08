Настройка CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки169 просмотров

Необходимо стилизовать под дизайн несколько форм интернет-магазина и скорректировать настройки.

Бюджет на ваше усмотрение.

Подробное ТЗ в личку.

Обязательно указывайте свой опыт с скриптами интернет магазинов.

16 лет назад
Vassiliy23
Василий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$50
3 дня
Задача тщательно проработана, учтены все пожелания. Очень понравился профессиональный подход, постоянный онлайн и приоритезация работ. Настоятельно рекомендую.
Отличный заказчик, точно знает что хочет, прислушивается к советам, адекватно отвечает на вопросы, идет навстречу в спорных ситуациях, хотелось бы и дальше с ним сотрудничать и вам советую

Заявки фрилансеров

liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад