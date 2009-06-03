Есть готовый и сверстанный дизайн интернет-магазина (html + css). необходимо сделать валидный шаблон CMS phpshop
Установки JomSocial
Мы бы хотели установить на нашем сайте www.melamedia.org соц. сеть типа JomSocial с различными модулями.
Возможна также разработка дополнительных модулей.
Если "сработаемся" воможно осуществление и других интернет-проектов, задуманных на нашем сайте.
Пож-та указывать стоимость установки JomSocial .
Писать на nathanb собачка judaicaru.org
Натан Бар,
Институт изучения иудаизма
Заявки фрилансеров
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