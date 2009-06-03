Установки JomSocial

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки155 просмотров

Мы бы хотели установить на нашем сайте www.melamedia.org соц. сеть типа JomSocial с различными модулями.

Возможна также разработка дополнительных модулей.

Если "сработаемся" воможно осуществление и других интернет-проектов, задуманных на нашем сайте.

Пож-та указывать стоимость установки JomSocial .

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Натан Бар,

Институт изучения иудаизма

16 лет назад
uniart
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров