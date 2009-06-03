Натянуть дизайн на простую cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок265 просмотров

Есть дизайн сайта. Нужно внести легкие изменения в дизайн, натянуть на простую популярную сms, помочь в установки этой cms. Цена около 20$

16 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ostapw
Остап 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Работой не доволен. В обещанные им сроки исполнитель не уложился. Постоянно приходилось проверять его работу, находить недочеты и подталкивать исправлять их. После получения оплаты исполнитель пропал, недоделав до конца работу.

Заявки фрилансеров

ostapw
Остап 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад