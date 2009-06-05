WordPress не открывается пост

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок267 просмотров

Есть свежая WP. При нажатии на ссылку поста он не открывается. Т.е. открывается главная страница, а не пост.

Надо еще разобраться с анонсами и цитатами

WordPress
16 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

esergey
Сергей 
45 лет
21 год в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
После предоставления нужной информации лансер отлично справился с поставленной задачей. Спасибо!
Приятный в общении заказчик, который четко ставит задачу и вовремя платит заработанное

Заявки фрилансеров

esergey
Сергей 
45 лет
21 год в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад