Нужно прикрутить панель управление

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок571 просмотр

Есть готовый сверстаный сайт, нужно прикрутить cms

16 лет назад
baza778
Кирилл 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

jumigos
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

jumigos
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад