Нужно перенести этот cайт http://chul-school.ucoz.org полностью на joomla и на новый хостинг. Хостинг и домен предоставляю. Указывайте цены. Время есть.
Нужно прикрутить панель управление
Есть готовый сверстаный сайт, нужно прикрутить cms
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