Хак для DLE модуля новостей

Здравствуйте. Надо сделать, что бы ссылки, отображаемые в кратком и полном тексте новости, заключенные в тег [pay] открывали бы окно смс оплаты. А так же, сделать окно ввода(маленькую область в левой части сайта), куда пользователь вводит полученный в смс код, и получает возможность скачать файлы уже без окна, напрямую. После ввода кода, надо юзеру положить куку, в которую записать сколько у него осталось закачек, и когда закончится время действия его оплаты. Эти данные надо из базы брать. Данные из этой куки, надо отображать в том же окошке слева что бы юзер их видел. При скачивании, соответствующее поле надо уменьшать на 1. СМС окно делать не надо, оно уже готово.