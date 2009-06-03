Имеется магазин на Joomla+Virtuemart. Имеются макеты в формате PSD. Нужно доверстать/переверстать шаблон для него. Работа выполнена примерно на 60%. Интересует цена и сроки. Подробности в переписке.
Хак для DLE модуля новостей
Здравствуйте. Надо сделать, что бы ссылки, отображаемые в кратком и полном тексте новости, заключенные в тег [pay] открывали бы окно смс оплаты. А так же, сделать окно ввода(маленькую область в левой части сайта), куда пользователь вводит полученный в смс код, и получает возможность скачать файлы уже без окна, напрямую. После ввода кода, надо юзеру положить куку, в которую записать сколько у него осталось закачек, и когда закончится время действия его оплаты. Эти данные надо из базы брать. Данные из этой куки, надо отображать в том же окошке слева что бы юзер их видел. При скачивании, соответствующее поле надо уменьшать на 1. СМС окно делать не надо, оно уже готово.
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