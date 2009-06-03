Хак для DLE модуля новостей

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка183 просмотра

Здравствуйте. Надо сделать, что бы ссылки, отображаемые в кратком и полном тексте новости, заключенные в тег [pay] открывали бы окно смс оплаты. А так же, сделать окно ввода(маленькую область в левой части сайта), куда пользователь вводит полученный в смс код, и получает возможность скачать файлы уже без окна, напрямую. После ввода кода, надо юзеру положить куку, в которую записать сколько у него осталось закачек, и когда закончится время действия его оплаты. Эти данные надо из базы брать. Данные из этой куки, надо отображать в том же окошке слева что бы юзер их видел. При скачивании, соответствующее поле надо уменьшать на 1. СМС окно делать не надо, оно уже готово.

DLE
16 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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