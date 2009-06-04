Перенос сайта www.redsail.net на Joomla + VertueMart + оплата ПД4 или Сч.фактура и договор для юридических лиц. Нужен рабочий стабильный движок (желательно на новых версиях 1.5.х и 1.1.3), делать наполнение информацией будем сами. Хороший образец ...
Настроить шаблон Joomla
Добрый день.
Необходимо следующее:
1.Установить Joomla 1.5.9 на хостинг
2.Я Вам показываю шаблон - Вы его настраиваете так,как я расскажу...тоесть..некоторые меню нужно убрать..некоторые добавить.. работа только с настройками - дизайн не требуеться
3.Все меню должны быть вида меню1 меню2 и.т.д
Конечный результат который нужен - что бы я смог добавлять материал и заниматься дизайном..всё остальное уже работало.
Тоесть в принципе ничего сложного для тех,кто давно работает с CMS Joomla.
Просьба...не нужно писать в ЛС - отвечать не буду..все предложения сдесь
Ваши сроки и цена
Интересен будет тот человек,который умеет также писать модули под Joomla,так как кроме этой работы есть ещё сайт,для которого нужно сделать модуль-онлайн калькулятора (но это уже отдельно обговорим)
Оплата по факту выполнения
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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