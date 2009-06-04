Настроить шаблон Joomla

Добрый день.

Необходимо следующее:

1.Установить Joomla 1.5.9 на хостинг

2.Я Вам показываю шаблон - Вы его настраиваете так,как я расскажу...тоесть..некоторые меню нужно убрать..некоторые добавить.. работа только с настройками - дизайн не требуеться

3.Все меню должны быть вида меню1 меню2 и.т.д

Конечный результат который нужен - что бы я смог добавлять материал и заниматься дизайном..всё остальное уже работало.

Тоесть в принципе ничего сложного для тех,кто давно работает с CMS Joomla.

Просьба...не нужно писать в ЛС - отвечать не буду..все предложения сдесь

Ваши сроки и цена

Интересен будет тот человек,который умеет также писать модули под Joomla,так как кроме этой работы есть ещё сайт,для которого нужно сделать модуль-онлайн калькулятора (но это уже отдельно обговорим)

Оплата по факту выполнения