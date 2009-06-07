Требуется сделать то, что в приложенном ТЗ, срок 1-2 суток, цена- Ваша, предлагайте, но бюджет ограничен, чем меньше тем лучше. Выбор исполнителя в приоритете от опыта работы с 1С-Битрикс (сразу указывайте на примеры работ с ...
Установаить cms hostcms
Установить cms от hostcms.ru (беслпатный пакет для веб-студий)
WMZ/R. Без предоплаты.
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