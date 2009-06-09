Требуется сделать то, что в приложенном ТЗ, срок 1-2 суток, цена- Ваша, предлагайте, но бюджет ограничен, чем меньше тем лучше. Выбор исполнителя в приоритете от опыта работы с 1С-Битрикс (сразу указывайте на примеры работ с ...
Нужна консультация по выбору компонента для Joomla
Нужна платная консультация.
Есть такой каталог: http://gazu.ru/instructor/
Какой компонент можно использовать для Joomla, чтобы реализовать примерно так же?
P.S. Предложение действительно пока активно на сайте.
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