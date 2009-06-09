Нужна консультация по выбору компонента для Joomla

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки183 просмотра

Нужна платная консультация.

Есть такой каталог: http://gazu.ru/instructor/

Какой компонент можно использовать для Joomla, чтобы реализовать примерно так же?

P.S. Предложение действительно пока активно на сайте.

Joomla
16 лет назад
sergey1812
Sergey 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад
$5
1 день
Спасибо Андрею за помощь. Сразу видно профессионала - все разъяснил понятно и четко.
Очень корректный и лояльный заказчик, который четко знает чего хочет и ратует в первую очередь за успех своего Проекта, что немаловажно. Приятное общение, четкое понимание вопроса, своевременная оплата. В общем отлично поработали. 10 баллов!

Заявки фрилансеров

avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад