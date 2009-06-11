Необходима помощь в заливке CMS Wakaba на хост.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок220 просмотров

Необходима помощь в заливке CMS Wakaba на хост.

Желательно рекомендации по работе с данным движком.

16 лет назад
Topnal
30 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Все быстро и качественно сделано!!! Очень рад результатом его стараний. И премного благодарен!
Никаких нареканий к сотрудничеству. Славно поработали.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад