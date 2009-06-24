Программинг дополнений на 1С-Битрикс

Требуется сделать то, что в приложенном ТЗ, срок 1-2 суток, цена- Ваша, предлагайте, но бюджет ограничен, чем меньше тем лучше. Выбор исполнителя в приоритете от опыта работы с 1С-Битрикс (сразу указывайте на примеры работ с этой CMS), свободности на время этой работы и нахождении на постоянной связи ICQ и т.п.

Просьба не делать копи-паст Вашей рекламы и контактов. Смотрите ТЗ, называете цену, беретесь и делаем. Четко без потери времени на бесполезные разговоры. Если кому-то что-то не ястно в ТЗ- спрашивайте, на связи.

Оплата в WM или ЯД после сдачи, без предоплат + отзыв+премия если все ок и еще заказы постоянно.