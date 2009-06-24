Программинг дополнений на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки284 просмотра

Требуется сделать то, что в приложенном ТЗ, срок 1-2 суток, цена- Ваша, предлагайте, но бюджет ограничен, чем меньше тем лучше. Выбор исполнителя в приоритете от опыта работы с 1С-Битрикс (сразу указывайте на примеры работ с этой CMS), свободности на время этой работы и нахождении на постоянной связи ICQ и т.п.

Просьба не делать копи-паст Вашей рекламы и контактов. Смотрите ТЗ, называете цену, беретесь и делаем. Четко без потери времени на бесполезные разговоры. Если кому-то что-то не ястно в ТЗ- спрашивайте, на связи.

Оплата в WM или ЯД после сдачи, без предоплат + отзыв+премия если все ок и еще заказы постоянно.

16 лет назад
WebFreeStyle
Wfss 
76 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

zzzveroboy
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
Если коротко: посто взял работу и выполнил как надо, и даже более того. С таким отношением к работе только могу рекомендовать как хорошего специалиста, с адекватной ценой за свои услуги, а главное серьезным и ответственным отношением к делу. Приятно будет сотрудничать постоянно.

Заявки фрилансеров

zzzveroboy
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад