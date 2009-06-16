Требуется сделать то, что в приложенном ТЗ, срок 1-2 суток, цена- Ваша, предлагайте, но бюджет ограничен, чем меньше тем лучше. Выбор исполнителя в приоритете от опыта работы с 1С-Битрикс (сразу указывайте на примеры работ с ...
Установить WordPress
Hello!
Нужно:
1) установить WP c этим беспл.шаблоном: http://www.wpfree.ru/preview/index.php?wptheme=fresh-nature-blog
2) все на сервере настроить (кол-во меню будет как в шаблоне)
3) далее от меня будут вопросы по пользованию готовым продуктом - ответить на все, т.к. в WP так ни разу и не пришлось по-работать.
Как обычно (если вам не подходят эти условия - пожалуйста, не пишите):
1. Без предоплаты - оплата после выполнения 100% работы (см. мои отзывы: http://www.weblancer.net/users/agubkin/reviews/ думаю, видно, что я тут работаю, а не обманываю + на дан.момент я сейчас в 10-ке заказчиков)
2. Все предложения - сюда, а не в приват.
3. Опалата WMZ или WMR.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Данный сайт установлен Cms Joomla Нужно поправки сделатьСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно одеть на ДЛЕ следующие модули: - обьявления - форум - галерея Этапы работ: вы находите модули показываете как выглядит я одобряю ставите ...Завершен16 лет назад
Имеется готовый сайт, работающий в данный момент под управлением демо версии Netcat 2 Необходимо переехать на другую cms, например modx(можно битрикс или друпал). Или (!), что хотелось бы больше всего переверстать все на голый ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт16 лет назад
Установить cms от hostcms.ru (беслпатный пакет для веб-студий) WMZ/R. Без предоплаты.Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужна платная консультация. Есть такой каталог: http://gazu.ru/instructor/ Какой компонент можно использовать для Joomla, чтобы реализовать примерно так же? P.S. Предложение действительно пока активно на сайте.Завершен16 лет назад
Необходима помощь в заливке CMS Wakaba на хост. Желательно рекомендации по работе с данным движком.Завершен16 лет назад
- $50
В админке сайта, работающем на Joomla, есть ошибки, которые не позволяют редактировать контент страниц и изменять данные пользователей. Необходимо устранить данные ошибки.Завершен16 лет назад
Добрый день. Необходимо следующее: 1.Установить Joomla 1.5.9 на хостинг 2.Я Вам показываю шаблон - Вы его настраиваете так,как я расскажу...тоесть..некоторые меню нужно убрать..некоторые добавить.. работа только с настройками - дизайн не требуеться ...Закрыт16 лет назад
Перенос сайта www.redsail.net на Joomla + VertueMart + оплата ПД4 или Сч.фактура и договор для юридических лиц. Нужен рабочий стабильный движок (желательно на новых версиях 1.5.х и 1.1.3), делать наполнение информацией будем сами. Хороший образец ...Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт16 лет назад