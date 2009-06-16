Установить WordPress

Hello!

Нужно:

1) установить WP c этим беспл.шаблоном: http://www.wpfree.ru/preview/index.php?wptheme=fresh-nature-blog

2) все на сервере настроить (кол-во меню будет как в шаблоне)

3) далее от меня будут вопросы по пользованию готовым продуктом - ответить на все, т.к. в WP так ни разу и не пришлось по-работать.

Как обычно (если вам не подходят эти условия - пожалуйста, не пишите):

1. Без предоплаты - оплата после выполнения 100% работы (см. мои отзывы: http://www.weblancer.net/users/agubkin/reviews/ думаю, видно, что я тут работаю, а не обманываю + на дан.момент я сейчас в 10-ке заказчиков)

2. Все предложения - сюда, а не в приват.

3. Опалата WMZ или WMR.