Поправить ошибки на сайте

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Закрыт4 заявки148 просмотров

Данный сайт установлен Cms Joomla

Нужно поправки сделать

Joomla
16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров