Собрать DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок267 просмотров

Нужно одеть на ДЛЕ следующие модули:

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DLE
16 лет назад
flowmactep
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

MasterJedi
Вадим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$20
1 день
Вадим оперативно принял заказ предложил варианты решения собрал все что было нужно, с учетом задания работой доволен, рекомендую !)
Хотя аккаунт заказчика и заблокирован, работа оплачена в полном объеме и в срок.

Заявки фрилансеров

MasterJedi
Вадим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад