Магазин на Hostcms Дизайн есть, требуется - качественная верстка - установить hostcms Ваши предложения, сроки
Создать заказной шаблон к CMS по готовому дизайну
Необходимо сделать заказной шаблон к open-source CMS, предпочтительно Joomla 1.5 на основе созданного дизайна.
Дизайн в существующей нарезке предоставлен на страницах
http://iqline.itsmb.ch/ - главная страница
http://iqline.itsmb.ch/about.html - шаблон внутренней страницы
Выпадающие меню не предполагаются. Места размещения модулей предложены в коде нарезки, но предложения по доработке принимаются.
Выбранный исполнитель
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