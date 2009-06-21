Создать заказной шаблон к CMS по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен15 заявок274 просмотра

Необходимо сделать заказной шаблон к open-source CMS, предпочтительно Joomla 1.5 на основе созданного дизайна.

Дизайн в существующей нарезке предоставлен на страницах

http://iqline.itsmb.ch/ - главная страница

http://iqline.itsmb.ch/about.html - шаблон внутренней страницы

Выпадающие меню не предполагаются. Места размещения модулей предложены в коде нарезки, но предложения по доработке принимаются.

Joomla
16 лет назад
iviv22
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vetalmint
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Работу сделали отлично и в срок. Внесли изменения в соответствии с пожеланиями заказчика. Рекомендую к сотрудничеству.
Рад стараться

Заявки фрилансеров

vetalmint
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад