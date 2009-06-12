Нужно установить и настроить ДЛЕ + некоторые модули. По срокам ные спешу, бюджет от вас. Можно в асю 573811204, только сразу с ссылкой на портфолио и ценой.
Установка форума на выбор и дописание функционала
Установка Форума на выбор и Дописание Функционала
Техническое задание в приложение
Дизайн и Верстку будет предоставлен исполнителю будет делатся нами
Заявки фрилансеров
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