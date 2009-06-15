Установка движка.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок219 просмотров

Нужно установить и настроить ДЛЕ + некоторые модули.

По срокам ные спешу, бюджет от вас.

Можно в асю 573811204, только сразу с ссылкой на портфолио и ценой.

16 лет назад
teffix
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Спасибо, Александр, за помощь. Оперативно, быстро.
Отличный заказчик, с которым приятно работать. Чёткие требования - которые легко реализовывать.

Заявки фрилансеров

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад