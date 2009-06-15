Установка движка.

Hello! Нужно: 1) установить WP c этим беспл.шаблоном: http://www.wpfree.ru/preview/index.php?wptheme=fresh-nature-blog 2) все на сервере настроить (кол-во меню будет как в шаблоне) 3) далее от меня будут вопросы по пользованию готовым продуктом - ...