Нужен верстальщик. Качественно сверстать простенький шаблон, реально 10 мин работы (Покажу по запросу). Если сможите, добавить скрипт отправки сообщений и ещё пару фишек. Оставляйте цены. Оставляйте предложения. С Уважением, Аркадий.
- Дизайн сайтов
- Иллюстрации
- 3D грфика
- Тезнический дизайн
icq - 271577
mail - [email protected]
- HTML-верстка32 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен хороший технический дизайнер в команду. Работы много! Без портфолио прошу не тревожить. Жду предложений.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
Отрисовать простенький чертежь в Иллюстраторе. Цена вопроса 5 $ Оплата вебмани. Сроки - 30 минут.Прочее12 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день ув. фрилансеры. 1. Поправить вёрстку. 2. Поправить ошибки на сайте. На всё про всё времени до вечера. Можно в асю 573811204, только сразу с ссылкой на портфолио и ценой.HTML-верстка8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно установить и настроить ДЛЕ + некоторые модули. По срокам ные спешу, бюджет от вас. Можно в асю 573811204, только сразу с ссылкой на портфолио и ценой.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Разработать несложный логотим для myshit.com.ua Треблования : - Что бы хорошо вписывалось. - Монохром, цвет - Запоминающийся По срокам ные спешу, бюджет от вас. Можно в асю 573811204, только сразу с ссылкой на портфолио и ценой.Логотипы и Знаки63 заявкиЗакрыт15 лет назад
Вёрстка сайта. Нужно быстро и качественно. Всёрстка блочная, дизайн в PSD. Личку не читаю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сайту myshit.com.ua нужно поднять ТИц до 10-20. Пишите свои расценки и сроки. Писать только тут, личку не читаю.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Обрезать картинки самолётов от фона. 5 картинок.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен фрилансер который умеет рисовать иконки как в приложенном файле. Пишите свои цены за иконку.Иконки и Пиксель-арт35 заявокЗакрыт15 лет назад