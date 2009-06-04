teffix

Аркадий Пиьгук teffix

 
35 летУкраина/Полтава
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

- Дизайн сайтов

- Иллюстрации

- 3D грфика

- Тезнический дизайн

icq - 271577

mail - [email protected]

Дизайн сайта

  • Простая верстка

    Нужен верстальщик. Качественно сверстать простенький шаблон, реально 10 мин работы (Покажу по запросу). Если сможите, добавить скрипт отправки сообщений и ещё пару фишек. Оставляйте цены. Оставляйте предложения. С Уважением, Аркадий.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Привести в порядок сайт на ДЛЕ

    Добрый день ув. фрилансеры. 1. Поправить вёрстку. 2. Поправить ошибки на сайте. На всё про всё времени до вечера. Можно в асю 573811204, только сразу с ссылкой на портфолио и ценой.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установка движка.

    Нужно установить и настроить ДЛЕ + некоторые модули. По срокам ные спешу, бюджет от вас. Можно в асю 573811204, только сразу с ссылкой на портфолио и ценой.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для myshit.com.ua

    Разработать несложный логотим для myshit.com.ua Треблования : - Что бы хорошо вписывалось. - Монохром, цвет - Запоминающийся По срокам ные спешу, бюджет от вас. Можно в асю 573811204, только сразу с ссылкой на портфолио и ценой.

    Логотипы и Знаки63 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вёрстка страницы

    Вёрстка сайта. Нужно быстро и качественно. Всёрстка блочная, дизайн в PSD. Личку не читаю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
TipTop
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
4 года назад
Вёрстка страницы
Спасибо, за предоставленную работу! Все было супер!
Огромное спасибо, сделал всёрстку быстро и на ура!!!! Спасибо, Николай
Ответный отзыв
DLE-monster
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Установка движка.
Отличный заказчик, с которым приятно работать. Чёткие требования - которые легко реализовывать.
Спасибо, Александр, за помощь. Оперативно, быстро.
Ответный отзыв
Megadoomer
Александр 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Обтравка
Спасибо:)
Работа сделана безупречно. Спасибо Вам, Александр.
Ответный отзыв