Обтравка

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Завершен33 заявки420 просмотров

Обрезать картинки самолётов от фона.

5 картинок.

16 лет назад
teffix
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Megadoomer
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$1
1 день
Работа сделана безупречно. Спасибо Вам, Александр.
Спасибо:)

Заявки фрилансеров

Megadoomer
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад