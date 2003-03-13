Обработка фотографий продукции (1000 штук)

Требуется обработка 1000 фотографий продукции

Студия веб-дизайна ищет специалиста владеющего Adobe Photoshop для выполнения периодических разовых работ по обработке изображений. Просьба высылать предложения только от дизайнеров-фрилансеров, то есть конечных исполнителей работ.

Необходимо обработать фотографии продукции. Пример обработки фотографии - http://welldesign.ru/tips.jpg - слева изображена фотография до обработки, а справа после обработки: нужно аккуратно и ровно вырезать из фотографии изображение продукции, если необходимо почистить изображение и поместить его на черном фоне. Черный фон должен быть в виде квадрата.

Требования к результату:

Результат выдать в виде набора Adobe Photoshop файлов с разбивкой по слоям (отдельно фото продукции и отдельно черный фон). Все файлы должны быть по возможности одинакового размера

Предложения должны содержать:

– Стоимость обработки одного изображения;

– Стоимость обработки всех изображений;

– Срок исполнения работы;

– Ссылки на примеры работ;

– Желаемая форма оплаты.