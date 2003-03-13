Две фотографии для примера, реально эти же люди на фото еще с нескольких раскурсов, в итоге штук 5-7. Есть в исходниках полрого разрешения. Удалить бороду и усы на фото, ...
Обработка фотографий продукции (1000 штук)
Требуется обработка 1000 фотографий продукции
Студия веб-дизайна ищет специалиста владеющего Adobe Photoshop для выполнения периодических разовых работ по обработке изображений. Просьба высылать предложения только от дизайнеров-фрилансеров, то есть конечных исполнителей работ.
Необходимо обработать фотографии продукции. Пример обработки фотографии - http://welldesign.ru/tips.jpg - слева изображена фотография до обработки, а справа после обработки: нужно аккуратно и ровно вырезать из фотографии изображение продукции, если необходимо почистить изображение и поместить его на черном фоне. Черный фон должен быть в виде квадрата.
Требования к результату:
Результат выдать в виде набора Adobe Photoshop файлов с разбивкой по слоям (отдельно фото продукции и отдельно черный фон). Все файлы должны быть по возможности одинакового размера
Предложения должны содержать:
– Стоимость обработки одного изображения;
– Стоимость обработки всех изображений;
– Срок исполнения работы;
– Ссылки на примеры работ;
– Желаемая форма оплаты.
Заявки фрилансеров
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