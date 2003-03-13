Нужно отредактировать 1 любительское фото, а именно: убрать 1 элемент. Все предложения с указанием окончательной стоитости и срока оставляйте, пожалуйста, в проекте. Спасибо. P.S. Оплата только вебмани.
Фотомонтаж\коллаж высокого качества!
Нанести логотип и текст на борт на 8 автомобилей Subaru Tribeca, изменить фон – сделать на стоянке около здания, вставить эти автомобили гармонично в фон, то есть по сути, сделать неотличимый от фотографии фотомонтаж – тени, отражения и все такое, машины стоят одна за другой машины, но каждая машина стоит так, что бы было видно почти весь бок с надписями.
Автомобили желательно чуть чуть изменить как-то, чтобы было наиболее реалистично и неотличимо от того, что это фотография, а не тупой копипейст. Цвет машин – малиновый, уточню в личке. Госномера сделать белыми. Ракурс как тут: http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&ed=1&text=tribeca&spsite=009-661801&img_url=auto.globalshop.ua%2Fimages_user%2Fcat_photos%2FSubaru-Tribeca-offroad-3151-800.jpg&rpt=simage
Качество полученной работы – фотографическое.
Текст белым шрифтом:
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
xxx-xx-xx
Логотип есть в векторах.
Пример (не качества работы, а общей сути): http://torgtehnica.ru/info/deivery.html
!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ, СРОКИ и ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ ВАШИ ПРИМЕРЫ!!!
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