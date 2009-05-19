Совмещение фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен46 заявок713 просмотров

Требуется парня на второй картинке поместить на первую.

Желательно, чтобы парень был размером минимум в половину здания, можно больше, но при этом без гигантизма (визуально парень должен быть ближе к наблюдателю). Туман у ног оставить, либо сотворить другой. Деревца озеленить слегка.

Жду предложений.

16 лет назад
ani-nafig
Светлов 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

Odinovich
Анатолий 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Очень хорошая работа, грамотное общение - мне нравится сотрудничать с Анатолием! :)
Заказчик - мечта! Задание поставил четко, замечания - только по делу, заплатил без промедлений. Спасибо!
Andy_Rose
Антон 
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Хорошая работа, замечания были быстро удовлетворены.
Всё ок
Demian3797
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
СУПЕР! :)

Заявки фрилансеров

Odinovich
Анатолий 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
Andy_Rose
Антон 
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
Demian3797
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
16 лет назад