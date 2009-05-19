Обработать около 1000 фотографий и залить их на сайт.
Совмещение фотографий
Требуется парня на второй картинке поместить на первую.
Желательно, чтобы парень был размером минимум в половину здания, можно больше, но при этом без гигантизма (визуально парень должен быть ближе к наблюдателю). Туман у ног оставить, либо сотворить другой. Деревца озеленить слегка.
Жду предложений.
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