Художник-дизайнер, все виды полиграфии, от эскиза до печати

Представляю команду классных дизайнеров и профессиональных художников

Опыт работы: 10 лет.

Создание логотипов и фирменных стилей, гербов, дизайн и верстка всех видов полиграфии (книги, журналы, буклеты, стенды, все виды рекламы), допечатная подготовка.

Работаем в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, QuarkXPress и т.д.

Тел: 8 050 445 63 60

[email protected]