Odinovich

Анатолий Odinovich

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Художник-дизайнер, все виды полиграфии, от эскиза до печати

Представляю команду классных дизайнеров и профессиональных художников

Опыт работы: 10 лет.

Создание логотипов и фирменных стилей, гербов, дизайн и верстка всех видов полиграфии (книги, журналы, буклеты, стенды, все виды рекламы), допечатная подготовка.

Работаем в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, QuarkXPress и т.д.

Тел: 8 050 445 63 60

[email protected]

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Отзывы заказчиков

ani-nafig
Светлов 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Совмещение фотографий
Очень хорошая работа, грамотное общение - мне нравится сотрудничать с Анатолием! :)
Заказчик - мечта! Задание поставил четко, замечания - только по делу, заплатил без промедлений. Спасибо!
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