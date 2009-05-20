Художник-дизайнер, все виды полиграфии, от эскиза до печати
Представляю команду классных дизайнеров и профессиональных художников
Опыт работы: 10 лет.
Создание логотипов и фирменных стилей, гербов, дизайн и верстка всех видов полиграфии (книги, журналы, буклеты, стенды, все виды рекламы), допечатная подготовка.
Работаем в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, QuarkXPress и т.д.
Тел: 8 050 445 63 60
Портфолио
- Иллюстрация в журнал "КОТЯ"339 просмотров
- А Васька слушает да ест2138 просмотров
- Врач1726 просмотров
- Грек411 просмотров
- Мопс2111 просмотров
- Эмблема "1020 Крещению Руси"364 просмотра
- Оптовая торговля рисом "РИС-КРЫМ"318 просмотров
- Журнал "Ты и собака"438 просмотров
- Журнал "КОТЯ"1001 просмотр
- Журнал "КОТЯ"955 просмотров
- Журнал "КОТЯ"822 просмотра
- Этикетка для святой воды1591 просмотр
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
16 лет назад
Очень хорошая работа, грамотное общение - мне нравится сотрудничать с Анатолием! :)
Ответный отзыв
Заказчик - мечта! Задание поставил четко, замечания - только по делу, заплатил без промедлений. Спасибо!