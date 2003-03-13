Мелкая работа по дизайну в PhotoShop

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт22 заявки354 просмотра

Есть фотография на которой изображена розетка, на розетке есть маркировка (надпись номера розетки)

Нужно на розетке сделать еще маркировку, то есть сделать на розетке надпись в Adobe Photoshop и прислать мне. Сам уже не успеваю, таких мелких работ будет еще.

Пример фотки прилагаю.

16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Philips MP3 SA5115

    Нужны 3 качественные фото указанного плейера: --- вид 1: Фронт (вертикально), с наушниками рядом вид 2: Фронт (горизонтально), с яркой картинкой на экране вид 3: Бэксайд Сам плейер ...

    Обработка фотографий6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Уменьшить фото (6 штук)

    В аттаче приложены фотографии (картинки в фильмам) нужно уменьшить размер их. Так же в аттаче приложил фотографию primer.jpg - такого же размера нужны все остальные. Аська 1332814 --- 1) Оставили предложение. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка фото

    Здравствуйте! Требуется доработать около 50 фотографий. Необходимо уменьшить их размер и добавить в правом нижнем углу логотип компании.

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обработка фото

    Необходимо взять фото постельного белья и красиво наложить его на другое фото! Пример приложен! example вот что получилось... Надо обработать 19 различных фото постельного белья... (все фото однотипные только белье ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание коллажей/макетов для чашек .

    Нужно сделать для начала 2-3 коллажика или иллюстраций, в стиле NewAge или техническом, состоящих из нескольких фотографий и подписью соответствующей *звезды, готовая работа которой в дальнейшем будет нанесена на керамические чашки. Данные макеты ...

    Обработка фотографий32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Фотография(ии) с фотоаппарата

    Имеется 4 фотографии. ( Которые были сделаны не очень качественным цифровым фотоаппаратом 5 мегапикселей) ТЗ Обработать фотографию (ии) таким образом, чтобы была видна таблица на фотографии(ях) с максимально правильной и разборчивой ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Обработка фотографий

    Есть полтора десятка фотографий, над которыми надо основательно поработать в фотошопе. Подправить пропорции, цвета, убрать пятна, царапины и т. д...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад