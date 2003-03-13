Мелкая работа по дизайну в PhotoShop

Есть фотография на которой изображена розетка, на розетке есть маркировка (надпись номера розетки)

Нужно на розетке сделать еще маркировку, то есть сделать на розетке надпись в Adobe Photoshop и прислать мне. Сам уже не успеваю, таких мелких работ будет еще.

Пример фотки прилагаю.