Обработка фотографий для сайта (Для Annakms)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок206 просмотров

Обработать около 1000 фотографий и залить их на сайт.

16 лет назад
Webmasternet
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$200
7 дней
Прекрасный исполнитель! Относительно обработки фотографий сотрудничаем уже больше года. Сделали вместе уже около 12 интернет-магазинов и 7 других проектов. И плюс ко всему очень симпатичная и приятная в общении девушка! ) Работу выполняет качественно и в срок. Всем рекомендую. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество в будущем.
Отличный заказчик. Легко и приятно работать. Задание ставит четко, оплату производит вовремя! Сотрудничаем уж длительное время - ни капли негатива! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад