Обработка фотографий для сайта (Для Annakms)

Прекрасный исполнитель! Относительно обработки фотографий сотрудничаем уже больше года. Сделали вместе уже около 12 интернет-магазинов и 7 других проектов. И плюс ко всему очень симпатичная и приятная в общении девушка! ) Работу выполняет качественно и в срок. Всем рекомендую. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество в будущем.