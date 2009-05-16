Нужно приукрасить фотографию

Здравствуйте, во-первых, извините за такую скромную сумму в $5, но таков бюджет студента. Ладно не буду вам здесь плакаться и тыды и тыпы. В общем, имеется фотография девушки, нужно "намудрить" с фотографией. Не просто размер увеличить/уменьшить/цвет изменить, а что то по-серьёзнее. Полностью доверяюсь Вашей фантазии, Мои Дорогие веблансеры. Какие хочу я видеть изменения на фотографии? Во-первых, хочу, чтобы самой девушке понравилось, каак-нибудь преукрасить и т.п., часто видел приделывали крылышки, но мне надо, что то поинтереснее. Надеюсь на вас! Спасибо за Внимание и Понимание.

Как работаем? Вы оставляете свои контактные данные, я Вам скидываю фотографию и Вы решаете, что с ней делать.

Связь со мной: icq 577-855-554

Или имейл: [email protected]

p.s. Пожалуйста, сделайте милость, НЕ пишите >5 wmz цены, например 10, ибо откуда у меня ещё 5? Смешно просто...спасибо.