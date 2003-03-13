Профессиональная обаработка двух фото

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт17 заявок327 просмотров

Требуется из двух фото сделать одно + изменить две фразы в фото :)))

16 лет назад
moto_
48 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Jovannyfx
Zadorozniy 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Отличный заказчик!!!! Первый раз с таким сталкиваюсь. Делал работу и в процессе её выполнила его знакомая о_О Но он всеравно заплатил деньги за работу, думаю этот поступок говорит сам за себя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Jovannyfx
Zadorozniy 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад

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