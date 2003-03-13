Отфотошопить 1 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт104 заявки1017 просмотров

Нужно отредактировать 1 любительское фото, а именно: убрать 1 элемент.

Все предложения с указанием окончательной стоитости и срока оставляйте, пожалуйста, в проекте.

Спасибо.

P.S. Оплата только вебмани.

16 лет назад
doremi
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров