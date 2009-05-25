Приват. Mishust. Генплан посёлка, баннеры, карты.

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка130 просмотров

Проведение работ по ТЗ:

1. Создание генерального плана коттеджного посёлка с нуля.

2. Создание информационных баннеров.

3. Создание карты земельных участков, их разметка.

16 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mishust
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$120
3 дня
По традиции, с огоньком и в срок. Очень доволен результатами =) Продолжаем сотрудничество.
Всё как обычно, 10 баллов :)

Заявки фрилансеров

mishust
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад