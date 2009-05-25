Нанести логотип и текст на борт на 8 автомобилей Subaru Tribeca, изменить фон – сделать на стоянке около здания, вставить эти автомобили гармонично в фон, то есть по сути, сделать неотличимый от фотографии фотомонтаж – ...
Приват. Mishust. Генплан посёлка, баннеры, карты.
Проведение работ по ТЗ:
1. Создание генерального плана коттеджного посёлка с нуля.
2. Создание информационных баннеров.
3. Создание карты земельных участков, их разметка.
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