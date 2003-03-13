Обработка фото

Нужны люди на следующий вид работы:

ретушировать снимки ( см файл во вложении)

даётся объект в котором не более 20 кадров предмета за все 20 кадров цена 200руб. нужно выровнять, обтравить и добавить верхние и нижние стенки, стенки и выравнивание делается экшеном, дабы все кадры были одинаковые.

работа скорее постоянная нежели разовая.оплата раз в неделю( возможны небольшие задержки о которых я сообщаю в блоге kak-nado.blogspot.com/) платим в рублях либо на яндекс деньги либо на банковский счёт.

на вебмани оплаты нет!!!

п.с. тестовое задание присылайте в личку, можно выкладывать так же на народ.ру и присылать ссылку на архив с готовым заданием. Тестовое не оплачивается.

Если вас не устраивает соотношение работа/оплата то прошу вас проходите мимо, я не нуждаюсь в комментариях сколько такая работа должна стоить и какие все кругом плохие. Вакансия для тех кто согласен и соответствует данным условиям. Если я Вам не ответил, значит вы не подходите, писать письма всем увы нет возможности.

С уважением, Дмитрий.

скачать тестовое задание можно здесь http://narod.ru/disk/8724548000/vstrojkaTest.rar.html