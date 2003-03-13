Нанести логотип и текст на борт на 8 автомобилей Subaru Tribeca, изменить фон – сделать на стоянке около здания, вставить эти автомобили гармонично в фон, то есть по сути, сделать неотличимый от фотографии фотомонтаж – ...
Обработка фотографий
Здравствуйте!
Мне нужны 1-2 человека для обработки фотографий продукции для интернет-магазина. В основном задача состоит в обтравке и отделении от фона + коррекция баланса белого, цвета, если требуется. Объем работ не менее 500 фотографий в месяц, работа постоянная. Указывайте цену из расчета на 1 фотографию. Оплата по веб-мани.
В приложении тестовое изображение.
UPD. Всем спасибо за участие. С некоторыми из вас продолжим сотрудничество.
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