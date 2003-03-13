Обработка фотографий

Здравствуйте!

Мне нужны 1-2 человека для обработки фотографий продукции для интернет-магазина. В основном задача состоит в обтравке и отделении от фона + коррекция баланса белого, цвета, если требуется. Объем работ не менее 500 фотографий в месяц, работа постоянная. Указывайте цену из расчета на 1 фотографию. Оплата по веб-мани.

В приложении тестовое изображение.

UPD. Всем спасибо за участие. С некоторыми из вас продолжим сотрудничество.