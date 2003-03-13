Перевести каталог в электронный вид

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  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок332 просмотра

Есть каталог в печатном виде. Нужно отсканировать иллюстрации и подготовить их для сайта.

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16 лет назад
C-F
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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