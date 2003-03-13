Обработка фотографий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт63 заявки725 просмотров

Требуется изменение размеров фото, для некоторых потребуется дорисовка фона,

создание надписей для каждой фотки(артикул)

компановка фото на страницы каталога в опред порядке.

Работа несложная, требуется аккуратность, умение работать фотошоп и наличие свободного времени.

принимать работу буду частями.

фоток около 100, страниц каталога должно получиться 50

Подробнее ТЗ высылаю на почту.

16 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров