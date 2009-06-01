Обработать отсканированный логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок207 просмотров

Здравствуйте. Требуется обработать отсканированный логотип - привести его в товарный вид

16 лет назад
delmot
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DTS
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Через 20 минут обработанный файл уже был у меня - очень рад сотрудничеству с Татьяной, спасибо за профессионально обработанный логотип!

Заявки фрилансеров

DTS
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад