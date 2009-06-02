Необходимо обработать фотографию для печати титульного листа фирменного буклета и подготовить макет титульной страницы. Более детально см. ТЗ. Исходные файлы для редактирования лежат тут http://files.mail.ru/R5CK4S (файл photoset.rar)
Обработка фотографий
Обработка фотографии в фотошопе
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Обработка фотографий1 исполнительЗавершен16 лет назад
Добрый день! Требуется обработать фотографии для размещения на сайт, изменить размер фотографий, не теряя качества. За подробностями в личку.Завершен16 лет назад
Требуется обработка 1000 фотографий продукции Студия веб-дизайна ищет специалиста владеющего Adobe Photoshop для выполнения периодических разовых работ по обработке изображений. Просьба высылать предложения только от дизайнеров-фрилансеров, то есть конечных исполнителей работ. ...Обработка фотографий85 заявокЗакрыт16 лет назад
Две фотографии для примера, реально эти же люди на фото еще с нескольких раскурсов, в итоге штук 5-7. Есть в исходниках полрого разрешения. Удалить бороду и усы на фото, ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно из ЧБ фото сделать цветное. Красиво) У девушки легкий загар, волосы светлые.Обработка фотографий3 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Есть каталог в печатном виде. Нужно отсканировать иллюстрации и подготовить их для сайта. Сориентируйте по стоимости.Обработка фотографий11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно отредактировать 2 фотографии машины (вид спереди и сзади) чтобы получить эффект покрытия мелкими кристаллами (алмазами) как на примерах по следующей ссылке: http://www.desicolours.com/diamond-covered-mercedes-of-prince-waleed/16/06/2008Завершен16 лет назад
- $50
Требуется изменение размеров фото, для некоторых потребуется дорисовка фона, создание надписей для каждой фотки(артикул) компановка фото на страницы каталога в опред порядке. Работа несложная, требуется аккуратность, умение работать фотошоп ...Обработка фотографий63 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $120
Проведение работ по ТЗ: 1. Создание генерального плана коттеджного посёлка с нуля. 2. Создание информационных баннеров. 3. Создание карты земельных участков, их разметка.Завершен16 лет назад
- $50
Нужны люди на следующий вид работы: ретушировать снимки ( см файл во вложении) даётся объект в котором не более 20 кадров предмета за все 20 кадров цена 200руб. нужно выровнять, обтравить ...Обработка фотографий8 заявокЗакрыт16 лет назад