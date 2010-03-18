toriuss

Никифоров Сергей toriuss

 
37 лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Создание листовки

    Есть макет в psd для типографии требуется что бы он был в кривых.собственно это у и нужно сделать. http://ifolder.ru/25648522 Пароль на скачивание 777

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение сайта техническими статьями

    $33

    Нужны тексты для наполнения разделов технического сайта, темы : системная интеграция, защита информации, продукты майкрософт, и т.д бюджет для теста 1000 р. по моим прикидкам это 16000 знаков

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн+верстка

    $300

    Дизайн под joomla для it компании. Прежде чем подавать заявку посмотрите на цену, если вы хотите больше, то заявку подавать не стоит. Прежде чем подавать заявку посмотри на название темы: "дизайн+верстка", если вы делаете только ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание дизайна + верстка

    $250

    Разработка дизайна для it компании(продажа по,серверов, интеграционные проекты и т.д) Опыт работы от 2 лет. Оплата работы без предоплаты, через безопасную сделку. Отчеты по этам работы.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для joomla 1.5

    $80

    http://osc.template-help.com/joomla_24973/ собственно точно такой же шаблон(с изменениями под тематику моего сайта), с такими же модулями, и отладкой.

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон для joomla 1.5

    $80

    http://osc.template-help.com/joomla_24973/ собственно точно такой же шаблон(с изменениями под тематику моего сайта), с такими же модулями, и отладкой.

    Joomla
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка шаблона для joomla

    $20

    Есть готовый шаблон под версию 1.5. Криво работает с ie. Два варианта либо доковырять готовый шаблон, либо сверстать новый на базе имеющегося дизайна, с возможной корректировкой цветов. В шаблоне есть флешовые элементы, их тоже нужно ...

    JoomlaВерстка шаблона
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание мультфильма

    $250

    Есть идея по одному из моих рассказов сделать мультфильм, проект не комерческий поэтому СТУДИЯМ И ЛЮДЯМ У КОТОРЫХ МИНУТА 300$ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ.исключительно интузиастам и студентам работающих за еду))))кто знает anime studio и maya оставляйте ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн шаблона для joomala

    $100

    Нужен дизайн для шаблона сайта на движке Joomla.Также необходимы небольшие знания flash. Просьба писать только тех кто реально знаком с joomla. И сможет собрать шаблон и подтисать его напильником. Материал для дизайна есть.

    JoomlaFlash
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Создание листовки
Все хорошо! Сергей - замечательный заказчик. Рекомендую!
Увидев этого фрилансера в топе, вспомнил, что-то когда очень давно Таня, сделала мне очень маленький проект, это и проектом нельзя назвать. Постучался к ней и спросил, интересен ли,ей этот. К этому моменту имел уже кучу, предложений и советов, что все не так, и вообще ничего не понятно, нужно все переделывать, или я могу сделать только вот это, а остальное не могу. Вот вы просыпаетесь после операции по удалению аппендицита, а врач вам говорит, ну аппендицит я вам удалил, но вот рану вы как нить сами зашейте ну или вот вам аська другого врача вы туда постучитесь он умеет. Вообщем что в итоге. В тоге минимум ко мне вопросов, несколько часов на исполнение и макет благополучно уходит в типографию на печать. ООООЧЕНЬ доволен работой.
Ответный отзыв
Igor_Z
Игорь 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Сверсать презентацию power point из готовых psd
Отличный заказчик! Робота оплачена мгновенно. Рекомендую!
Все сделал очень быстро! и замечательно!
Ответный отзыв
brikysa1
Елена 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
0 баллов
12 лет назад
Разработка дизайна шапки презентации
Будте аккуранее, данный заказчик умышленно не договаривает мелочей, потом сам тянет сроки доработками, а потом сваливает всю вину на исполнителя за то "что его поняли якобы не так" и пишет лживые отрицательные отзывы, даже если работа утверждена, сдана, принята и оплачена в полном объеме! Ему просто оч не хочется платить кому то еще - зачем когда под угрозой отрицательного отзыва можно навесить не оговоренную работу на существующего исполнителя! Я с этим не согласилась и по итогу получила за работу отрицательный отзыв, хотя работа по проекту полностью устроила заказчика. Не рекомендую связываться с данным заказчикам с подобным отношением к исполнителям! ЗАКАЗЧИКУ Т.К. ОН ИГНОРИТ МЕНЯ - ВЫЛОЖИТЕ, МНЕ ПЕРЕЖИВАТЬ НЕ ЗА ЧТО!!! Я ВАМ ПРЕДЛОЖИЛА КОМПРОМИС, СДЕЛАЛА ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБ УЛАДИТЬ СИТУАЦИЮ! НО ВЫ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УЛАЖИВАНИИ ДАННОГО КОМФЛИКТА, ИБО ИГНОРИРУЕТЕ ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА!!! Это как мининум не профессиональное поведение, подтверждение моей правоты и не нацеленность на разрешение данного вопроса!
Не выполнила сроки. Оправдываясь, что у нее другие проекты. Так на выходе оставила с полуготовым продуктом. После оплаты стала вести себя не корректно, на просьбу доделать презентацию, посыпались какие-то условия и неадекват. по дизайну замечаний нет.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Дизайн+верстка
Честный, порядочный и очень приятный в общении ЗАКАЗЧИК! Работа с таким человеком -залог успеха. СПАСИБО!
Отличный исполнитель. Исправляет каждое замечание в кротчайшие сроки. Старается помочь и устранить каждую мелочь. Очень доволен.
Ответный отзыв
huchonok
Чух Таня 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Наполнение разделов технического сайта
Отличный заказчик! Интерсные задания и мгновенная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!