Есть макет в psd для типографии требуется что бы он был в кривых.собственно это у и нужно сделать. http://ifolder.ru/25648522 Пароль на скачивание 777
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Сверсать перзентацию power point из готовых psd файловПрочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день, необходимо разработать шапку для корпоративной презентации it компании. указывайте пожалуйста вашу цену.Закрыт12 лет назад
- $200
Тематика строительные фирмыЗакрыт13 лет назад
- $33
Нужны тексты для наполнения разделов технического сайта, темы : системная интеграция, защита информации, продукты майкрософт, и т.д бюджет для теста 1000 р. по моим прикидкам это 16000 знаковКопирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны тексты для наполнения разделов технического сайта, темы : системная интеграция, защита информации, продукты майкрософт, и т.дКопирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $300
Дизайн под joomla для it компании. Прежде чем подавать заявку посмотрите на цену, если вы хотите больше, то заявку подавать не стоит. Прежде чем подавать заявку посмотри на название темы: "дизайн+верстка", если вы делаете только ...Завершен13 лет назад
- $250
Разработка дизайна для it компании(продажа по,серверов, интеграционные проекты и т.д) Опыт работы от 2 лет. Оплата работы без предоплаты, через безопасную сделку. Отчеты по этам работы.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется. 1. Установить магазин oscommerce 2. Залить 300 позиций товара(описание и фотографии в наличии имеются) Стоимость за которую готовы взяться прошу указывать сдесь.Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $80
http://osc.template-help.com/joomla_24973/ собственно точно такой же шаблон(с изменениями под тематику моего сайта), с такими же модулями, и отладкой.Завершен14 лет назад
- $80
http://osc.template-help.com/joomla_24973/ собственно точно такой же шаблон(с изменениями под тематику моего сайта), с такими же модулями, и отладкой.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть готовый шаблон под версию 1.5. Криво работает с ie. Два варианта либо доковырять готовый шаблон, либо сверстать новый на базе имеющегося дизайна, с возможной корректировкой цветов. В шаблоне есть флешовые элементы, их тоже нужно ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть идея по одному из моих рассказов сделать мультфильм, проект не комерческий поэтому СТУДИЯМ И ЛЮДЯМ У КОТОРЫХ МИНУТА 300$ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ.исключительно интузиастам и студентам работающих за еду))))кто знает anime studio и maya оставляйте ...Анимация1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $5
Обработка фотографии в фотошопеОбработка фотографий1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Нужен дизайн для шаблона сайта на движке Joomla.Также необходимы небольшие знания flash. Просьба писать только тех кто реально знаком с joomla. И сможет собрать шаблон и подтисать его напильником. Материал для дизайна есть.Закрыт15 лет назад