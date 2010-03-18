Увидев этого фрилансера в топе, вспомнил, что-то когда очень давно Таня, сделала мне очень маленький проект, это и проектом нельзя назвать. Постучался к ней и спросил, интересен ли,ей этот. К этому моменту имел уже кучу, предложений и советов, что все не так, и вообще ничего не понятно, нужно все переделывать, или я могу сделать только вот это, а остальное не могу. Вот вы просыпаетесь после операции по удалению аппендицита, а врач вам говорит, ну аппендицит я вам удалил, но вот рану вы как нить сами зашейте ну или вот вам аська другого врача вы туда постучитесь он умеет. Вообщем что в итоге. В тоге минимум ко мне вопросов, несколько часов на исполнение и макет благополучно уходит в типографию на печать. ООООЧЕНЬ доволен работой.