Надо обработать фотографию и подготовить макет

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен28 заявок569 просмотров

Необходимо обработать фотографию для печати титульного листа фирменного буклета и подготовить макет титульной страницы. Более детально см. ТЗ.

Исходные файлы для редактирования лежат тут http://files.mail.ru/R5CK4S (файл photoset.rar)

16 лет назад
shishkin57
Влад 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

YLLLka
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$40
1 день
Сделано хорошо и в срок. спасибо!
Работа без проблем, оплата своевременная

Заявки фрилансеров

YLLLka
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад