Требуется обработать фото для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен40 заявок578 просмотров

Добрый день!

Требуется обработать фотографии для размещения на сайт, изменить размер фотографий, не теряя качества.

За подробностями в личку.

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Ptaxa3o
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$60
7 дней
Наталья отлично справилась с поставленной задачей, все сделано качественно и что больше всего удевило раньше поставленного срока. Рекомендую. Большое спасибо.
Грамотное и четкое ТЗ,хорошая оплата.Рекомендую работать с этим человеком!

Заявки фрилансеров

Ptaxa3o
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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