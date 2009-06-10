Обрисовать фотографии вектором

Примеры: http://demiart.ru/tutorials/vector/vec.jpg (хотелось бы качественнее)

http://allday.ru/uploads/posts/1217537735_ag_post.jpg

http://www.mixpics.ru/wallpapers/10618.jpg (хотелось бы качественнее)

http://blogwm.ru/wp-content/uploads/2008/08/effect-vector.jpg

Заставка "Дом 2" - там хорошо.

Будет 3-4 фотки. На нескольких возможн шарж (ну например http://img12.nnm.ru/imagez/gallery/5/4/8/1/b/5481bd393585ba4bd373d12ca6cf6545_full.jpg или http://privarok.ru/uploads/posts/2009-03/1235927945_1235866832_2-hiphop-vector.jpg ). Главное чтобы человек был узнаваем (будет два человека, скорее две одиночных фотки и одна вместе). Если надо больше фото, чтобы сориентироваться - есть. Если надо встретиться - тогда Новосибирск. Если совсем для супер-результата - можно встретиться и сделать необычную фотографию для обрисовки.

Жду предложений по цене и ссылку на похожие выполненные работы.