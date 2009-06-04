Исправить фотографии

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен30 заявок560 просмотров

Нужно отредактировать 3 фотографии автомобиля для сайта

16 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Сделано быстро и качественно. Без проблемный исполнитель =)
Определенно положительный заказчик ) Приятно побщались, доработки были по делу, оплата почти сразу. Советую

Заявки фрилансеров

Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад