Ретушь фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок639 просмотров

Необходима ретушь и цветокоррекция 4х портретных фотографий. Исходники JPG 2-4 MB.

Художественное видение приветствуется.

Пожалуйста, указывайте желаемый гонорар.

16 лет назад
genny
Alexandra 
42 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров