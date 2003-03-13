Здравствуйте. Требуется обработать отсканированный логотип - привести его в товарный вид
Ретушь фото
Необходима ретушь и цветокоррекция 4х портретных фотографий. Исходники JPG 2-4 MB.
Художественное видение приветствуется.
Пожалуйста, указывайте желаемый гонорар.
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