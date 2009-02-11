Иконки для автопортала

Иконки и Пиксель-артЗакрыт35 заявок395 просмотров
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Нужен фрилансер который умеет рисовать иконки как в приложенном файле.

Пишите свои цены за иконку.

15 лет назад
teffix
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад