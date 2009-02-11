Сделать кнопки, чтобы светились

В сотрудничестве над проектом с Давыденко Валерий (apelab) могу отметить у него такие качества: 1. Профессиональное общение с заказчиком. 2. Быстрое выполнение заказа. 3. Проработка макета до мелочей. 4. Полное соответствие заданию. Вобщем очень порядочный фрилансер, работает профессионально и за приемлимую цену. Для себя отметил то что после выполнения заказа я не нахожу ошибок и не приходится что либо коректировать, а это экономия время и нервов. Рекомендую для реализаций ваших проэктов!