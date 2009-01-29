Требуется отрисовать иконки, срочно

Требуется отрисовать 14 иконок для размещения на сайте. Размер - 48х48 или 64х 64.

Работу необходимо завершить до 13 февраля.

Примерные названия иконок - инженерные системы, телекоммуникационные решения и т.д.

Иконки на подобие тех, что на файле, приложенном к описанию.

Бюджет по согласованию с исполнителем, предложите свою цену.

Оплата за нал или электр. деньги.