Нарисовать комплект иконок для программы

Взять иконку в атаче, увеличить её (слева на право) и написать: Скачать фильм прямой ссылкой за 10 минут --- После скинуть на емаил: [email protected]
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Нужен комплект иконок для программы автоматической рассылки объявлений по стилю похожие на приведенный пример. Наиболее адекватный и профессиональный исполнитель получит еще один схожий заказ.
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