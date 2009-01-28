Разработать иконку к программе

Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок225 просмотров
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Приветствую.

Необходимо разработать полноценную иконку к программе. Чтобы она отлично отображалась при просмотре в проводнике, в виде списка, в виде значков и пр. т.е размеры 16х16 24х24 32х32 48х48 В одной иконка все.

Логотипы т.е как долна выглядеть иконка предоставляю.

Называйте цену. Срок сегодня до вечера.

15 лет назад
silvestr22
Андрей 
39 летАлбания
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
beatom
43 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена четко в срок. Претензий нет, работа отличная.
Рекомендую как положительного, непридирчивого заказчика.
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